Warum es eine kluge Pensionsplanung braucht

Wichtigster Punkt in Hinblick auf eine solche Budgetierung ist, dass man sich Gedanken macht, wie man im Alter leben möchte – welche Wohnform wünscht man und welche Aktivitäten sind einem wichtig? Man muss etwa entscheiden, ob man nach der Pensionierung sein allenfalls vorhandenes Wohneigentum behalten oder in eine Mietwohnung umziehen möchte. Ein Haus bietet viel Freiheiten, kann sich mit steigendem Alter allerdings auch als Last erweisen – etwa dann, wenn man einen grossen Garten pflegen sollte.

Vor allem muss man frühzeitig prüfen, ob die Hypothek auf dem Haus oder der Eigentumswohnung und die anfallenden jährlichen Nebenkosten sowie mögliche anstehende Renovationen auch mit einem tieferen Einkommen problemlos zahlbar bleiben und somit die Tragbarkeit von Wohneigentum und der Hypothek weiter gegeben ist. Oft wird auch eine Teilamortisation nötig. Ein Gespräch mit der Bank schafft rasch Klarheit. Doch auch die Bank verlangt ein Budget. Wenn man weiss, wie man im Alter wohnen will, lassen sich die Kosten dafür einfach budgetieren.

Detailliert auflisten sollte man für sich auch die monatlichen Kosten für Krankenkasse, andere Versicherungen, Auto, öffentlicher Verkehr, Telefon, Internet, Kleider, Pflege, Lebensmittel und Freizeitbeschäftigungen und Reisen. Bei vielen steigen die Ausgaben für Freizeitaktivitäten und Reisen nach der Pensionierung an: Endlich hat man mehr Zeit und möchte sich etwas leisten. Je nach persönlichen Wünschen lohnt es sich, da mehr zu budgetieren als man während des Erwerbslebens bereits für Freizeit und Reisen ausgibt.

Falsch budgetiert werden oft die Steuern: Hier sollten Sie nicht etwa tiefere Steuern ins Budget aufnehmen, sondern etwa gleich hohe Summen wie während dem Erwerbsleben. Zwar nimmt das Einkommen nach der Pensionierung ab – ebenso aber die Abzugsmöglichkeiten. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass die Steuerrechnung deutlich tiefer ausfällt, insbesondere, wenn man neben der AHV auch bei der Pensionskasse die Rente wählt.

Anhand dieser Kostenaufstellung sehen Sie, wo Sie allenfalls Sparmöglichkeiten haben. Denn Tatsache ist: Die Meisten kommen nicht darum herum, nach der Pensionierung entweder den Gürtel enger zu schnallen oder einen Teil der Ausgaben durch einen Vermögensverzehr zu finanzieren, vorausgesetzt, dass man sich ein Vermögen aufgebaut hat. In der Regel decken die Einnahmen aus der AHV-Rente und der PK-Rente lediglich 60 bis 70 Prozent des früheren Lohnes.