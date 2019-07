Was gegen die Erstarkung des Euro spricht

Von Martin Spieler (publiziert am Fri, 12 Jul 2019 02:50:32 +0000)

Ich erhalte nächstens einen grösseren Betrag in Euro. Die Probleme des Euros sind meines Erachtens nicht gelöst. Was raten Sie mir? Das Geld in Euro behalten oder in Franken zu tauschen? B.F.

Ich teile Ihre Einschätzung, dass die EU und die Europäische Währungsunion ihre Probleme aus der Vergangenheit nicht gelöst haben. Griechenland hat zwar einige Reformen umgesetzt. Das Land sitzt aber weiter auf riesigen Schuldenbergen und ist alles andere als stabil. Die Griechenlandkrise wurde von der EU mit einer Geldschwemme überdeckt. Die Ursachen der Krise sind indes nicht behoben.