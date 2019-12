Was taugen Aktien von Stadler Rail?

Im ersten Semester verzeichnete der Thurgauer Konzern Aufträge von rund 2,3 Milliarden Franken, was gegenüber dem Vorjahressemester einem Plus von 1,5 Milliarden Franken entspricht. Der Auftragsbestand per Ende Juni war damit auf einen neuen Höchststand von 14,4 Milliarden Franken geklettert. Doch damit nicht genug. Laufend kommen weitere Auftragsmeldungen dazu. Die Auftragspipeline von Stadler Rail ist prall gefüllt.

Beim Börsengang war ich noch skeptisch, ob das Unternehmen das ambitionierte Ziel, in diesem Jahr einen Umsatz von 3,5 Milliarden Franken zu erwirtschaften, wirklich erreichen werde. Inzwischen zweifle ich angesichts der laufend neuen Auftragsmeldungen nicht mehr daran.

Dass das Unternehmen bei seinem Ausblick vor Euphorie warnt und etwas vorsichtiger ist, spricht eher für die Aktie, da die Erwartungen rund um den Börsengang unrealistisch hoch waren.

Weiter sollte auch das Betriebsgewinnziel von 7 Prozent machbar sein, wenngleich Strafzahlungen in Grossbritannien den Gewinn belasten könnten, weil sich die Auslieferung von Zügen nach Problemen bei einem Lieferanten verzögert.

Stadler Rail selbst weist darauf hin, dass das zweite Halbjahr traditionell besser laufe als das erste Semester, da in der zweiten Jahreshälfte mehr Züge in Betrieb genommen würden als in der ersten. Wenn man davon ausgeht, dass die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte deutlich höher ist, dürfte auch die Bewertung der Stadler Rail-Aktien trotz der Erholung seit dem Spätsommer nicht übertrieben sein.

Weit wichtiger ist aus meiner Sicht indes der langfristige Horizont. Bei Stadler Rail sollten Sie nur einsteigen, wenn Sie die Aktie mit einem längeren Anlagehorizont von mehreren Jahren halten möchten. In diesem Fall sehe ich bei der Aktie einiges Potential, zumal auch der bisherige Hauptaktionär und Unternehmer Peter Spuhler, der die Firma stark geprägt und in den letzten Jahrzehnten zum Erfolg geführt hat, mit 40 Prozent beteiligt bleibt und im Herbst Aktien seines Unternehmen im Wert von rund 7 Millionen Franken zugekauft hat.

Das ist ein klares Bekenntnis, wie ich es mir bei anderen Börsenfirmen vom Management und dem Verwaltungsrat wünschen würde. Obwohl sich Peter Spuhler aus dem operativen Geschäft ins VR-Präsidium zurückgezogen hat, unterstützt er das Management weiter tatkräftig bei der Auftragsgewinnung und bekräftigt, dass er auch über 2022 Ankeraktionär beim Unternehmen bleiben will.

Für die Aktionäre ist er damit Garant für eine Fortsetzung der klugen Strategie, die Stadler Rail weltweit wettbewerbsfähig gemacht hat.

Der Beitrag Was taugen Stadler Rail Aktien? erschien zuerst auf Geldblog.