Wie man sich ein reales Bild einer Firma macht

Laut Sven Bucher, Head of Research der Zürcher Kantonalbank und Mitglied im Fachausschuss der Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung, trägt das günstigere Kosten-/Nutzten-Verhältnis massgeblich dazu bei, dass Schweizer Börsenfirmen vermehrt auf Swiss GAAP FER umstellen. «Zudem hat es in der Vergangenheit bei IFRS immer wieder neue Standards und laufende Weiterentwicklungen gegeben, welche aus Sicht verschiedener Schweizer Unternehmen nur bedingt sinnvoll waren und somit die Firmen zu einem Wechsel motiviert haben».

Für Bucher ist es wichtig, dass die Firmen, die beispielsweise auf Swiss GAAP FER umgestellt haben, die bisher relativ hohe Transparenz auch in Zukunft weiter behalten. «In den letzten Jahren haben auch die sogenannten adjustierten Zahlen an Bedeutung gewonnen und hier wird ebenfalls die Transparenz und die Art und Weise der Kommunikation wohl noch an Bedeutung gewinnen».

Da die Rechnungslegung rückwärtsgewandt ist, wünscht sich Sven Bucher zudem, dass die Bedeutung von zukunftsgerichteten Aussagen zum Markt, Wettbewerbsumfeld, Zulieferketten etc. bei den Unternehmen eine weiterhin hohe Bedeutung geniessen.

