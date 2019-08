Wo bekommen wir eine gute Vorsorgeberatung?

Von Leo Ferraro (publiziert am Wed, 21 Aug 2019 02:50:28 +0000)

Spätestens um die 50 sollte man eine Vorsorgeplanung machen und die Altersvorsorge optimieren. So geht es.

Mein Mann und ich wollen eine Vorsorgeplanung erstellen lassen. Primär als Entscheidungsgrundlage, ob und wieviel Geld mein Mann in die Pensionskasse nachzahlen soll und welche Konsequenz eine Pensenreduktion oder frühzeitige Pensionierung hätte. Unsere Hausbank ist die Graubündner Kantonalbank. Ich zweifle an deren Kompetenz für eine Vorsorgeplanung. Alternativ kommt mir das Vermögenszentrum VZ in den Sinn. Welchen Dienstleister raten Sie uns zu beauftragen? B.S.