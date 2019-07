Wo negative Hypo-Zinsen bereits Realität sind

Extrem tiefe Hypothekarzinsen sind seit der Finanzkrise ein Thema. In Dänemark wurden sie teilweise sogar negativ. Das heisst, wer in Dänemark bestimmte Arten von Hypotheken für den Kauf eines Hauses aufnimmt, erhält von der Bank einen Zins dafür gutgeschrieben, statt dass sie dem Schuldner einen belastet. Solche Negativzinsen zeigen sich am deutlichsten bei Hypotheken mit einer variablen Verzinsung mit kurzen Fristen.