Wo sich Schenkungen besonders lohnen

Die Erhebung von Schenkungssteuern ist Sache der Kantone. Der Bund erhebt keine Schenkungssteuern. Die meisten Kantone haben eine Schenkungssteuer. Keine solche erheben etwa die Kantone Obwalden und Schwyz. Auch der Kanton Luzern kennt grundsätzlich keine Schenkungssteuer. Allerdings unterliegen Schenkungen und Erbvorempfänge, die innert fünf Jahren vor dem Tod einer Person ausgerichtet worden sind, in Luzern ebenfalls der Erbschaftssteuer. Je nach Kanton gibt es bei der Handhabung von Schenkungssteuern und Freibeträgen Unterschiede.

Im Kanton Zürich, wo Sie und Ihre Nichten wohnen, wird eine Schenkungssteuer erhoben. Sie ist gemäss Definition des kantonalen Steueramtes «vom Empfänger der steuerbaren Zuwendung geschuldet». Grundlage für die Berechnung der Schenkungssteuer ist grundsätzlich der Wert der unentgeltlichen Zuwendung.

Weiter hat der Kanton festgelegt: «Eine Schenkungssteuerpflicht im Kanton Zürich besteht, wenn die Schenker im Zeitpunkt der Zuwendung seinen Wohnsitz im Kanton Zürich hat». Das alles ist in Ihrem Fall gegeben. Wenn Sie Ihren Nichten den erwähnten Geldbetrag überweisen, sind diese verpflichtet, «innert drei Monaten nach Vollzug der Schenkung unaufgefordert eine Steuererklärung für die Schenkungssteuer einzureichen».

Wichtig zu wissen ist auch, dass Sie als Schenker solidarisch mit dem Beschenkten für die Schenkungssteuer haften. Ein Freibetrag kommt in Ihrem Fall nicht zum Zug. Für Schenkungen an Nachkommen von Geschwistern oder Tanten und Onkel ist im Kanton Zürich kein Freibetrag vorgesehen. Ihre erwachsenen Nichten müssten also eine Schenkungssteuer bezahlen.

Wie viel Steuer in Ihrem konkreten Fall anfällt, können Sie einfach im Steuerrechner des Steueramtes des Kantons Zürich ausrechnen lassen. Bei einem Betrag von 10’000 Franken würde die Schenkungssteuer gemäss dem Steuerrechner 1000 Franken betragen. Wenn Sie hingegen die 10’000 Franken Ihrem Bruder schenken würden, würde im Kanton Zürich ein Freibetrag von 15’000 Franken für Brüder, Schwestern oder Grosselternteile zum Zug kommen. Aufgrund dieses Freibetrags wäre die erwähnte Schenkung dann steuerfrei.