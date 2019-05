Gewerkschaften wollen die Temporärarbeit einschränken

Und diese Mindestlöhne steigen gemäss Vertrag jedes Jahr an. Der Mindestlohn für Ungelernte ist seit 2012 um knapp 16 Prozent erhöht worden. Der GAV hat zudem eine Weiterbildungsinstitution für Zeitarbeitende geschaffen, die letztes Jahr 9,5 Millionen Franken für knapp 8000 Arbeitnehmer bewilligte.

Keinen Mindestlohn für Temporäre gibt es laut Alleva im öffentlichen Verkehr, in der Chemie, im Maschinenbau, in der grafischen und in der Nahrungsmittelindustrie. Die Gewerkschaften wollen die Situation der Temporärarbeitenden in einem neuen Gesamtarbeitsvertrag verbessern, wie Alleva ausführte. Bisher hat man sich darüber mit den Arbeitgebern aber nicht ­einigen können. Der laufende Gesamtarbeitsvertrag wurde bis Ende 2020 verlängert. Notfalls werde man die Regulierung «per Gesetz» verschärfen, sagte sie.

Saisonniers ersetzt

Ebenso entscheidend sind laut Alleva die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, weil die Gewerkschaften damit dort Kontrolle hätten, wo die Gefahr für Lohndumping am grössten sei. SGB-Chefökonom Daniel Lampart ergänzte, dass ein grosser Teil der Zunahme der Temporärarbeit auf die Personenfreizügigkeit zurückzuführen sei: «Die Temporärstellen haben teilweise die Saisonniers ersetzt.»

Leif Agnéus, Präsident des Verbands der Arbeitgeber der Branche und General Manager bei Manpower, widerspricht den Gewerkschaften: «Temporärarbeit ist keine prekäre Arbeitsform.» Flexible Arbeitsformen würden wachsen, weil dies ein Bedürfnis der Gesellschaft und der Wirtschaft sei. Agnéus findet, die Sozialpartner sollten zusammenarbeiten, statt die Entwicklung zu bremsen.