Google wirbt in Sommercamp um Kinder

Neue Angebote haben einen ernsthafteren Hintergrund. In Workshops lernen Kinder Programmiersprachen, beschäftigen sich mit Fragen zu Essstörungen oder arbeiten an Fallstudien für Banken. Dabei treten Firmen als Veranstalter oder Sponsoren auf.

Der Internetriese Google führt im Juli das erste Schweizer «Google Kids Summer Camp» in Zürich durch. Man wolle einen Beitrag dazu leisten, die Informatiker der nächsten Generation auszubilden, sagt eine Sprecherin des Unternehmens. In einem Workshop lernen Schulkinder von 9 bis 14 Jahren Roboter zu konstruieren und zu programmieren.

Der Kurs #IamRemarkable richtet sich speziell an Mädchen. Dort lernen sie, sich selber in ein gutes Licht zu rücken. «Der Workshop wird den Teilnehmern die Wichtigkeit der Eigenwerbung in ihrer Karriere aufzeigen und ihnen die Werkzeuge zur Verfügung stellen, um diese Fähigkeit zu üben», steht im Kursbeschrieb – Zielgruppe sind Mädchen zwischen 9 und 14.

Die Kinder «tauchen in die Arbeitswelt von Google ein»

Mit den kostenlosen Kursen will der Internetkonzern offenbar auch passenden Nachwuchs für sich begeistern. Die Kinder «tauchen in die Arbeitswelt von Google ein». Die Eltern macht das Unternehmen darauf aufmerksam, dass laut Studien viele Kinder bis zur achten Klasse «eine Identität» für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gebildet haben. Der frühe Kontakt mit Informatik könne Interesse und Neugierde wecken.

Auch die Standortinitiative Digitalswitzerland will Kinder für solche Fächer mit Sommercamps begeistern. Auf ihrer Website bewirbt sie verschiedene Kurse. So erhalten 6- bis 12-Jährige im Sommer die Gelegenheit, «früh und ganz spielerisch den Umgang mit Codes, Algorithmen und digitalen Tools zu lernen». Das Angebot kommt gut an. Meistens seien die Sommercamps ausgebucht. Es gebe eine grosse Nachfrage seitens der Eltern, sagt eine Sprecherin. Ein fünftägiger Kurs kostet 500 Franken.