«Ich wollte nie der Boss der Firma sein»

Sie treten morgen am Swiss Economic Forum in Interlaken auf. Das Motto heisst «Yes, the Optimist Code». Wie lautet Ihre Losung für Optimismus?

Burton wird oft als rebellischer Teenager der Wintersportindustrie bezeichnet. Wenn uns jemand sagt: «Nein, das geht nicht», widerstrebt uns dies, und wir arbeiten umso entschlossener dafür. Zuerst hiess es: Ihr könnt nicht mit einem Surfbrett in den Schnee gehen. Dann galt Snowboarden als Männersport und Burton als Männerfirma. Jetzt gehen wir bei der Frauenförderung voran, ebenso bei Familienprodukten, bei der umweltschonenden Herstellung und beim Klimaschutz.

Klar, denn der Klimawandel ist eine Gefahr für Ihr Geschäft.

Das grösste Problem ist die Unvorhersehbarkeit. Jetzt hat es vier Jahre lang in Kalifornien nicht richtig geschneit. Dagegen gab es zu viel Schnee in Japan. Das Wetter wird extremer. Wir unterstützen die Klimaschutzorganisation Protect Our Winters, welche der Snowboarder Jeremy ­Jones ins Leben gerufen hat.

Burton setzt aber auch auf das Sommergeschäft und kooperiert mit der Camping-Firma Big Agnes. Warum?

Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir rausgefunden haben, wie wir ausserhalb der Wintersaison erfolgreich sein können. Vor vielen Jahren haben wir auf Surfbretter und Skateboards gesetzt. Das hat nicht geklappt. Der Burton-Lifestyle ist aber ganzjährig gefragt. Die Leute wollen auch im Sommer den Snowboarder markieren, mit Kleidern von uns und eben auch mit Camping-Utensilien, zum Beispiel um an Musikfestivals zu gehen.

Der Hauptsitz Ihrer Firma ist im US-Bundesstaat Vermont. Was hat Sie bewogen, in Zürich zu wohnen?

Mein Mann würde sagen, es war wegen Trump. Und dass wir hier bleiben, solange dieser Mann US-Präsident ist. (lacht) Wir glauben an das Marktpotenzial in Europa und wollen diese Region gezielt stärker bearbeiten. Aber die einzelnen Länder unterscheiden sich stark. So können wir zum Beispiel in Südeuropa kaum Snowboards an Frauen verkaufen. Wir wollen Frauen für unseren Sport gewinnen. Wichtig ist auch das Werben auf Social Media, das Influencer-Marketing.

Wie fördern Sie Frauen im eigenen Unternehmen?

Von den weltweit 1000 Angestellten sind 35 Prozent Frauen. Bei den Führungskräften sind es 42 Prozent. Bei der Neubesetzung einer Führungsposition muss eine qualifizierte Frau zur Wahl stehen. Das ist zwar schwierig. Doch wenn man keine Frauen rekrutiert, nutzt man nur die Hälfte der Talente. Wir tun viel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Muss eine Frau für uns viel reisen, bezahlen wir 18 Monate lang eine Nanny.