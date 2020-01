Der gute Riecher des Studienabbrechers

Drei Jahre zuvor hatte er sich entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und eine Firma zu gründen, die komplementärmedizinische Arzneimittel einkauft und vertreibt. Jürg Binz und seine Frau Erika starteten das Business in einer 3-Zimmer-Wohnung in Bern, den Firmennamen Ebi-Pharm leiteten die beiden vom Kürzel «ebi» ab, mit dem Erika Binz in gemeinsamen Zeiten bei IBM gezeichnet hatte.

Er habe viel Glück und ein gutes Händchen mit dem Timing gehabt, sagt Jürg Binz freimütig. Tatsächlich war er in jungen Jahren weder ein Überflieger, noch lebte er besonders gesund. Die Rekrutenschule habe er mit weit über 100 Kilogramm angetreten, seine Eltern hätten ein Restaurant geführt und er sich meistens ungesund ernährt, erinnert sich der 70-Jährige. Regelmässig erkrankte er an Angina und schluckte Antibiotika. Naturheilkundliche Behandlungsansätze waren ihm damals so fremd wie gute Noten an der Universität.

Nach drei Semestern an der Hochschule St. Gallen und drei weiteren in Basel legte er das Betriebswirtschaftsstudium ad acta – «vielleicht war ich zu dumm dafür, oder mein Gestaltungsbedürfnis war einfach zu gross», jedenfalls habe er als Studienabbrecher bei IBM in Bern angeheuert und bald die kaufmännische Leitung übernommen.

Ayurveda in den Achtzigern

Es folgte das, was Binz im Rückblick glückliche Zufälle nennt. Der junge Familienvater wurde kaufmännischer Direktor bei der Galactina-Tochter Chassot, die auf Tiermedizin ausgerichtet war und bald die Humanmedizin-Abteilung abstossen wollte. Und Binz, der als Quereinsteiger keine Berührungsängste gegenüber der Komplementärmedizin hatte, entschied sich, ein Management-Buy-out zu wagen und eine Vertriebsorganisation für alternative Heilmittel aufzubauen.

In einer Grossorganisation hätte er vermutlich nie Karriere gemacht, glaubt Binz, zu ungern habe er fremde Anweisungen befolgt, zu gern selber entschieden. So setzte der Kaufmann schon Ende der Achtzigerjahre auf Ayurveda, Homöopathie, Phytotherapie und spagyrische Heilmittel – in einer Zeit, als erst die Bellevue-Apotheke in Zürich, die Familie Noyer in Bern sowie einige wenige Ärzte offen waren für solche Behandlungsansätze.

Über 1000 Produkte hat Ebi-Pharm an Lager.

Binz gewann ausländische Lieferanten als Aktionäre seiner Vertriebsorganisation und übernahm für sie die Registrierung bei Swissmedic und das Marketing. So startete er «überkapitalisiert und ohne Abhängigkeit von Banken» ins erste Jahr und erzielte da schon einen siebenstelligen Umsatz. Seither hat sich der Markt so stark entwickelt, dass Binz drei weitere Gebäude in Kirchlindach bauen und ein grosses unterirdisches Lager errichten konnte.

Über 1000 Produkte mit einem Warenwert von mehreren Millionen Franken hat Ebi-Pharm nun an Lager, die Schweizer Burgerstein-Mikronährstoffprodukte und die Spezialpflanzenextrakte von Ceres gehören zu den wichtigsten Umsatztreibern. 2019 erwirtschafteten knapp 100 Angestellte einen Umsatz von über 60 Millionen Franken, was Ebi-Pharm zur grössten Schweizer Vertriebsorganisation von Komplementärmedizin macht.

Tausende Bestellungen dank TV-Sendung

Am Anfang habe man sie als Exoten belächelt, sagt Binz und findet, es sei ganz gut gewesen, abseits des Scheinwerferlichts die Knochenarbeit zu machen, sprich Ärzte, Heilpraktiker, Drogisten und Apotheker zu überzeugen. Am 7. Dezember 1996 habe sich dann eine TV-Gesundheitssendung auf Sat 1 als «Lottosechser mit Zusatzzahl» herausgestellt. H15 wurde dort vorgestellt, ein ayurvedisches Weihrauchprodukt, das entzündungshemmend wirkte. In den folgenden Tagen gingen Tausende von H15-Bestellungen ein bei Ebi-Pharm, Binz musste alle Hebel in Bewegung setzen, um den Lagerbestand rasch aufzustocken.

Ein weiterer Meilenstein war 2009 das wuchtige Ja zur Verfassungsbestimmung «Zukunft mit Komplementärmedizin», dem Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative. Für Binz steht seither ausser Frage, dass das Interesse der breiten Bevölkerung an Komplementärmedizin gross ist. Umgekehrt wüssten die jüngeren Ärzte oft kaum über alternative Heilmethoden Bescheid, weil ihnen die Zeit und die Energie fehle, sich weiterzubilden.