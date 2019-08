«Mein Herz hat immer dem Fliegen und Segeln gehört»

Herr Kuhn, in diesen Wochen wimmelt es nur so von Kitesurfern auf dem Silvaplanersee. Wie war das in den 1970er-Jahren, als Sie sich erstmals von einem Gleitschirm über die Oberengadiner Seen ziehen liessen? Da gab es noch keinen Verkehr. Wir liessen uns nicht nur über den gefrorenen Silsersee ziehen vom Gleitschirm, sondern fuhren damit auch die verschneiten Hänge hinauf, um danach wieder ins Tal gleiten zu können. Im April 1970 fuhr ich mit meinen Ski erstmals vom letzten Eis aufs Wasser des Silsersees und landete so direkt auf der Wiese vor unserem Haus. Manche Touristen staunten, als wäre gerade ein UFO gelandet, und einige Einheimische bezeichneten mich als Spinner in den Anfangsjahren.