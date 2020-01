Das Coronavirus spaltet die Welt

Das Besondere an diesem Virus besteht darin, dass die Ängste, die es auslöst, in bedenklicher Weise die bereits bestehenden Spaltungen in der globalen Weltordnung und auch innerhalb unserer Gesellschaftenzu verschärfen drohen – und das in einem Ausmass, wie das bei früheren Epidemien nicht möglich war.

«Wir brauchen mehr Zusammenarbeit auf der Welt. Aber wegen der Seuche wächst das Misstrauen, die Gräben werden tiefer.»

Das liegt an den Möglichkeiten der sozialen Medien. Noch viel schneller als das Virus selbst verbreiten sich heute Gerüchte über die Krankheit, mögliche Träger und Ursachen –und damit auch vollkommener Unsinn. «Hier überschneiden sich Angst, Rassismus und das Misstrauen gegenüber Regierungen und Pharmakon­zernen perfekt», sagt Maarten Schenk, Mitbegründer der Faktenprüfseite Lead Stories. Solange noch vieles zur Krankheit offen bleibt und die Angst vor einer Ansteckung überwiegt, bleiben Fake News erfolgreich. Aber auch deshalb, weil ein Misstrauen gegenüber Eliten und Institutionen bereits vor dem Virus verbreitet war: das Gefühl, von «denen da oben» verschaukelt und im Stich gelassen zu werden.

Auf Skepsis stiess schon länger auch die Globalisierung. Sie steht unter Generalverdacht, nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell. Dieser Haltung verdankt in den USA Donald Trump seine Präsidentschaft. Das Virus passt denn auch perfekt in dieses Weltbild: Wer die Welt bereist, wer Ausländer trifft, wer an inter-nationalen Anlässen teilnimmt: Alle machen sich jetzt verdächtig, alle werden als Gefahr wahrgenommen. Fluggesellschaften streichen Flüge, wie sie das bei früheren Epidemien nie getan haben.

Konsum in China bricht wegen Virus ein

Und dann ist ausgerechnet China Quelle des Virus. Die aufstrebende Macht wird immer mehr zur Konkurrentin des Westens. Nicht nur in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht, sondern auch ideologisch ist die autoritäre Spielart des Kapi­talismus Chinas ausserordentlich erfolgreich. Die rasante wirtschaftliche Entwicklung hat das einst bitterarme Riesenland in kürzester Zeit zu einem geopolitischen und weltwirtschaftlichen Machtfaktor gemacht. Dass es wohl keinem politisch freieren Land gelingen würde, eine Stadt wie Wuhan mit ihren 11 Millionen Einwohnern in so kurzer Zeit und so effektiv unter Quarantäne zu setzen, wird mit einer Mischung aus Bewunderung und Schrecken zur Kenntnis genommen.

Gleichzeitig fällt es jetzt leichter denn je, in China eine Bedrohung zu sehen. Ihre Bürger werden gerade gemieden wie die Pest. Selbst die Beruhigung im Handelskrieg zwischen den USA und China steht wegen des Virusauf wackligen Füssen.

Denn die Krankheit droht das erst eben abgeschlossene sogenannte Phase-1-Abkommen zu gefährden. Dieses regelt unter anderem, dass China für viele Milliarden Dollar US-Agrargüter aufkauft. Das ist Donald Trump angesichts der US-Landwirte als potenzielle Wähler ein besonderes Anliegen.