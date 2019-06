Unter dem Eindruck der Handelskriege von US-Präsident Donald Trump macht sich die Weltbank enorme Sorgen um den Zustand der Weltwirtschaft. Die Bank gehe von einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums aus.

Das sagte der neue Präsident David Malpass am Dienstag in Washington. Die Institution nahm ihre Prognose für das weltweite Wachstum im laufenden Jahr auf 2,6 Prozent zurück, wie Malpass am Dienstag bekanntgab.

Im nächsten Jahr könnte es wieder leicht auf 2,7 Prozent steigen. «Ein grösseres Wirtschaftswachstum ist essenziell, um Armut zu reduzieren und Lebensumstände zu verbessern», sagte Malpass.

Allerdings gebe es erhebliche Risiken, darunter die internationalen Handelskonflikte. «Nächstes Jahr gibt es eine fast 20 prozentige Chance, dass das weltweite Wachstum um einen ganzen Prozentpunkt niedriger endet als wir vorausgesagt haben», sagte der Direktor der Weltbank-Prospects-Group, Ayhan Kose.