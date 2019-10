KOF senkt Konjunktur-Prognosen für 2020

Ökonomen der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum für das laufende und für das kommende Jahr nach unten. In den vergangenen Monaten hätten sich die internationalen Rahmenbedingungen für die Schweiz verschlechtert, sagte KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm am Mittwoch bei der Präsentation der KOF-Herbstprognose in Zürich. So sei etwa der Welthandel erneut deutlich geschrumpft. Der Abschwung der Weltwirtschaft und die derzeitige Aufwertung des Frankens dürften nicht zuletzt die Exportunternehmen belasten.