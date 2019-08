Schluss mit dem Shareholder-Value-Mantra

Starke Anreize zum kurzfristigen legalen, halblegalen bis fragwürdigen Aufpeppen der Gewinne – auf Kosten der nachhaltigen Entwicklung – lieferte auch die von der Shareholder-Value-Theorie inspirierte Kompensation der Chefs entsprechend dem Aktienkurs der eigenen Firma. Die Kurzfristigkeit wurde noch gesteigert, wenn statt der Aktien Optionen auf diese als Bonus bezahlt wurden. Die gigantischen Löhne liessen sich dann mit der vorherrschenden Doktrin bestens verkaufen – als Massnahme im Sinn einer funktionierenden Marktwirtschaft.

Zweifel an den Motiven

So radikal der erklärte Bruch der Unternehmenschefs mit dem Shareholder-Gedanken erscheint, abgezeichnet hat er sich schon seit längerem. Viele Bausteine der einst grossen und führenden Ideologien wie Neoliberalismus und Shareholder-Value sind seit der Krise von 2008 in Verruf geraten. Die totale Deregulierung der Märkte oder eine Hyperglobalisierung unter anderem mit schrankenlosen Kapitalströmen wagt heute kaum mehr jemand zu vertreten. Die wachsende Ungleichheit vor allem in den USA erachten mittlerweile selbst Ökonomen, aber auch Milliardäre wie Warren Buffett oder Microsoft-Gründer Bill Gates als Problem. Auf die Gefahren einer sinkenden Akzeptanz der herrschenden Ordnung angesichts einer auseinanderlaufenden Entwicklung für verschiedene Teile der Gesellschaft wiesen neben Larry Fink, Gründer und Chef des mächtigen Investmenthauses Blackrock, oder J.-P.-Morgan-Chef Jamie Dimon in ihren Aktionärsbriefen auch weitere hin.

Es werden aber auch Zweifel dazu geäussert, wie ernst es die Unternehmenschefs wirklich mit ihrem Sinneswandel meinen. Der einstige US-Finanzminister und Ökonom Larry Summers sieht in ihrem Vorgehen vor allem den Versuch, drohende Regulierungen oder neue Gesetze abzuwehren, die sie in ihrem Wirken einschränken könnten. Die Unternehmenschefs müssen auch beweisen, dass sie mit ihrem Vorstoss nicht bloss den für sie unangenehmen Einfluss ihrer Aktionäre – deren Angestellte sie sind – und von deren Vertretern schwächen wollen.

Damit ihr Vorstoss glaubwürdig ist, müssen die Unternehmensführer ihren Worten Taten folgen lassen, wie die «Financial Times» in einem Kommentar festhält. Eine davon wäre zum Beispiel, mehr in die Realwirtschaft statt in Aktienrückkäufe zu investieren, die letztlich nur die kurzfristigen Gewinne und damit auch die eigenen Gehälter steigern, die Bonität des Unternehmens schwächen und der Gesamtwirtschaft wenig nützen.