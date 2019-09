Wetten auf kräftige EZB-Zinssenkung

London, 02. Sep (Reuters) - Investoren am Geldmarkt spekulieren immer stärker auf eine kräftige Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) noch in diesem Monat. Dort wird die Wahrscheinlichkeit auf 60 Prozent taxiert, dass die Währungshüter auf ihrer Sitzung am 12. September den Einlagensatz noch tiefer in den negativen Bereich auf minus 0,6 Prozent senken werden, wie am Montag aus den Kursen hervorging.