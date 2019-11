Schweizerische Nationalbank ist Kritikern nicht grün genug

Es war eine klare Absage. Andréa Maechler, Direktorin der Schweizerischen Nationalbank, sagte an einer Rede in Genf: «Das Bestimmen der Ziele und der Lösungsansätze für den Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft liegt nicht in der Kompetenz der SNB.» Zwar seien Klimarisiken eine grosse Herausforderung für die Schweizer Bevölkerung und die Wirtschaft und so auch Thema für die SNB – sie dürfe aber bei der Geldpolitik nicht in Interessenkonflikte geraten.