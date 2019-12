Luxus-Label erobern Secondhandshops

Der Deutsche Kenneth Glöckler, auch bekannt unter dem Namen Kay One, hat einen Klamottengeschmack, den man sich leisten können muss. «Ich trag' ne nagelneue Jacke von Moncler und chill am Meer – yeah», so umriss der Rapper seine Leidenschaft für hochpreisige Anziehware einst in einem obszönen Lied mit dem Titel «Style & das Geld», was er, Glöckler, wie sich im Verlauf dieses Liedes herausstellt, beides zu haben angibt.