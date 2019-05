Mobility-Jaguar provoziert Kritiker

Die Carsharing-Genossenschaft Mobility stösst ins Segment der Luxusautos vor. Die derzeit knapp 200000 Kundinnen und Kunden von Mobility können nun auch wuchtige Land Rover und schnittige Jaguar fahren. Die neuen Fahrzeuge stehen an Standorten in Bern, Ebikon LU, Luzern, St. Gallen und Zürich-Altstetten zur Verfügung. Bei einem grossen Teil der Modelle handelt es sich um sogenannte SUV (Sport Utility Vehicle) – also Limousinen, die über gewisse Eigenschaften von Geländewagen verfügen.