Novartis bricht mit dem Schweizer Exporttrick

Erlös geht in die Schweiz

Der neue Direkthandel von Novartis bedeutet, dass die betroffenen Medikamente nicht mehr in der Schweizer Exportstatistik auftauchen. In der Handelsbilanz aber schon, denn diese erfasst als Transithandel die Marge, die in der Schweiz anfällt.

«Auch für die Wertschöpfungsrechnung bleibt alles beim Alten, sofern in die Transaktion nicht zusätzlich eine Handelsgesellschaft eingebunden wird. Denn die Finanzflüsse ändern sich durch das neue Vertriebsmodell nicht», erläutert Pharmaexperte Michael Grass von BAK Economics. Der Schweizer Mutterkonzern bezahlt wie zuvor an seine Produktionsstätte im Ausland für die Herstellung der Medikamente und erhält vom Empfänger im Drittland den Erlös aus dem Verkauf der Medikamente.

Bei Roche ist es so, dass die Herstellung der Medikamente oftmals über verschiedene Standorte in mehreren Ländern verteilt erfolgt. «Denn wir betreiben an diesen verschiedenen Standorten unterschiedliche Kompetenzzentren, etwa für Produktion des Wirkstoffes, Gefriertrocknung, Abfüllung, Verpackung und schliesslich den Vertrieb in die Märkte», sagt Sprecherin Barbara Schädler. Auch in der Schweiz gebe es solche Kompetenzzentren, zum Beispiel in Kaiseraugst eines für Logistik. In den vergangenen Jahren kam es so nicht zu einer Reduktion der Exporte aus der Schweiz.

Roche exportiert auch in den USA

Was US-Präsident Donald Trump jedoch beruhigen könnte: Roche gehört auch zu den grossen Exporteuren der USA. Zudem gibt es auch durch die Lizenzgebühren Finanzflüsse in beiden Richtungen. Denn unabhängig vom Produktionsort wird dort abgerechnet, wo das geistige Eigentum angemeldet ist – und dies ist in den USA, der Schweiz und Japan. In diesen drei Ländern betreibt Roche seine grossen Forschungszentren und zahlt nach eigenen Angaben auch den Grossteil seiner Steuern: In den USA gehört der Schweizer Konzern demnach zu den 20 grössten Steuerzahlern.

Die Pharmaindustrie hat selbst ein grosses Interesse daran,sich mit den USA und Trump gut zu stellen. So wie für alle anderen Schweizer Branchen sind auch fürsie die USA nach Deutschland der zweitwichtigste Absatzmarkt. Für Medikamente sind die Vereinigten Staaten sogar der lukrativste Markt überhaupt. Denn die Preisfestsetzung ist dort frei. Jedenfalls noch. Denn Trump droht immer wieder, sich den Pharmamarkt vorzuknöpfen und den Preisanstieg einzudämmen.