Novartis will US-Firma für 9,7 Milliarden Dollar übernehmen

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will die US-Biotechnologiefirma The Medicines Company für 9,7 Milliarden Dollar übernehmen. Das hätten die Spitzen beider Unternehmen einstimmig beschlossen, teilte Novartis am Sonntagabend in Basel mit.

Man habe 85 Dollar je Medicines-Aktie angeboten. Die Transaktion werde voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Finanziert werde die Übernahme durch vorhandenes Kapital sowie durch kurz- und langfristige Darlehen.

Über die Übernahme hatten bereits vor einigen Tagen mehrere Medien berichtet. Die US-Firma entwickelt Medikamente für Herz-Kreislauferkrankungen wie Atherosklerose oder Verhärtung der Arterien.