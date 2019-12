Plötzlich herrscht Chaos am Repo-Markt

Am 16. September löste eine plötzlich auftretende Liquiditätsknappheit am 2,2 Billionen US-Dollar schweren Repo-Markt Alarmstimmung aus. Völlig unerwartet schoss die «Overnight Repo Rate» – der Zinssatz, zu dem sich Finanzfirmen gegen beste Sicherheiten Geld leihen, gegen 10 Prozent in die Höhe – das Fünffache des Handelstags davor.