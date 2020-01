Schindler-Familienpatron leitet Machtübergabe ein

Alfred Schindler habe die Anteile übernommen. Das sei jedoch nur ein Zwischenschritt vor einer weiteren Übertragung. Die Mitteilung über die anstehenden Transaktionen sei vor allem als Absichtserklärung zu werten, liess er ausrichten. Personelle Änderungen seien damit nicht verbunden.

Wichtigste Funktionen wurden mit Externen besetzt

An den wichtigsten Schalthebeln des Betriebs hatte Schindler bereits vor Jahren seine Nachfolge geregelt. Das Präsidium hatte der frühere CEO und Vertrauensmann Silvio Napoli übernommen. Er arbeitet seit rund 30 Jahren für das Unternehmen. Zum CEO war 2017 der ehemalige China-Chef Thomas Oetterli aufgestiegen. Doch mit ihrer Ernennung sank auch die Bedeutung der Familie: Zum ersten Mal in der Geschichte des Konzerns ist seither weder der Firmenchef noch der Verwaltungsratspräsident ein Familienmitglied.

Wohl auch deshalb liegt es nahe, dass Schindler seine Interessen nicht leichtfertig in neue Hände übergibt. Er hatte sie in den vergangenen Jahren mit dem Zukauf weiterer Anteile ausgebaut. Nach einem Bericht der «Bilanz» will er seine Beteiligung – ohne die Aktien der anderen Familienmitglieder – auf über 50 Prozent der Stimmrechte ausweiten. Wo er aktuell steht, ist nicht bekannt. Zudem ist es das erklärte Ziel der Familien, dass Schindler langfristig in Schweizer Hand bleibt.

Egal, wer in die Fussstapfen Schindlers tritt – sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin dürfte es schwer haben, den unternehmerischen Erfolg des langjährigen Patrons zu wiederholen: Unter seinem Einfluss wuchs Schindler zu einem Weltkonzern mit heute über 65’000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von gut 11 Milliarden Franken heran. Er ist bereits seit 1977 Teil des Verwaltungsrats, leitete in den Jahren 1985 bis 2011 als Konzernchef das operative Geschäft und war von 1995 bis 2017 Präsident des Verwaltungsrats.

Firmenchef Oetterli strebt mit Schindler weiteres Wachstum an. «Wir wollen weiter Gas geben und das Wachstumsmomentum beibehalten», sagte er Ende Oktober anlässlich der Veröffentlichung von Geschäftszahlen. Den Umsatz hatte Schindler in den ersten neun Monaten 2019 in einem schwierigeren konjunkturellen Umfeld währungsbereinigt um knapp 6 Prozent gesteigert, und für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein Wachstum in Lokalwährungen zwischen 4 und 6 Prozent an.