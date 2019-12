Schweizer spenden viel, sind aber weniger hilfsbereit

Wenn es darum geht, einem Fremden zu helfen, sind die Schweizer allerdings alles andere als top. Weniger als die Hälfte der Befragten gaben an, in den letzten zwölf Monaten einen Unbekannten unterstützt zu haben. Damit kann vieles gemeint sein: Geld geben, über die Strasse begleiten, Einkaufstasche tragen oder sonst irgendwie behilflich sein.

Mit 48 Prozent Ja-Antworten landet die Schweiz in dieser Kategorie lediglich auf dem 58. Rang . Zum Vergleich: In den USA liegt dieser Wert bei 72 Prozent . Auch Deutsche und Österreicher sind diesbezüglich sozialer als wir. In afrikanischen Ländern ist laut dem Bericht die «Ubuntu»-Philosophie weit verbreitet, was mit «Menschlichkeit» übersetzt werden kann.