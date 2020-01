So bedroht der Iran-Konflikt die Realwirtschaft

Die Spannungen im Nahen Osten nach der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch die USA in Bagdad haben bereits Auswirkungen auf die Kapital- und Rohstoffmärkte. Der Ölpreis notiert gemessen an der Sorte Brent mit einem Preis von rund 70 Dollar pro Fass so hoch wie seit dem letzten Frühling nicht mehr. Die Börsen zeigen am Montagvormittag weltweit Kursverluste, das Gold kostet mit einem Preis von 1580 Dollar pro Unze so viel wie zuletzt im April 2013. An Wert weiter zugelegt hat auch der Franken. Doch droht uns deshalb eine Krise? Das hängt vom weiteren Verlauf des Konflikts ab. Die folgenden fünf Faktoren spielen eine besondere Rolle: