Marcel Dobler: Waren Sie an der Bundesratswahl?

Nein. Wen haben Sie gewählt?

Ignazio Cassis.

Warum?

Weder Region noch Geschlecht gaben den Ausschlag. Mir ging es um die politische Ausrichtung. Auf dem Papier war Ignazio Cassis klar der bürgerlichste Kandidat. Mir war wichtig, dass im Bundesrat nun eine Mehrheit rechts von der Mitte politisiert.

Ihr Favorit hat sich problemlos durchgesetzt.

Ja, die Bundesratswahl dauerte nicht lange. Entsprechend mehr Zeit blieb für das Apéro.

Darüber dürften sich einige Parlamentarier gefreut haben. Ausser vielleicht Sie, denn Sie trinken ja keinen Alkohol.

Ich treibe Spitzensport. Als Nationalrat gibt es während einer Session täglich Anlässe, an denen mit Alkohol angestossen wird. Schon nach einer Woche war mir klar, dass das zu deutlichen Leistungseinbussen im Sport führt. Mit 37 Jahren bin ich nicht mehr der Jüngste. Die Erholungsphase dauert länger, besonders mit Alkohol. Deshalb verzichte ich jetzt konsequent darauf.

Hat das Nachteile?

Zuerst war es schon etwas merkwürdig, wenn man als Einziger immer mit einem Glas Wasser unterwegs ist. Aber es hat sich rasch herumgesprochen, dass ich gerne den Eiskanal hinunterrutsche und deshalb auf den Alkohol verzichte.

Im Bob haben Sie schon mehrere Medaillen gewonnen. Was ist Ihr nächstes sportliches Ziel?

Man sollte sich nicht zu tiefe Ziele setzen: Ich möchte an den nächsten Olympischen Winterspielen für die Schweiz im Viererbob antreten. Seit Mai trainiere ich täglich zwei Stunden. Nicht Ausdauer, sondern Sprint und Kraft.

Dieses Ziel ist bestimmt nicht übertrieben hoch angesetzt. Sie waren ja schon Schweizer Meister im Zehnkampf und schaffen 100 Meter immer noch unter 11 Sekunden.

Bobfahrer müssen kräftig und auf den ersten 30 bis 60 Metern schnell sein. Ich bin jetzt 102 Kilogramm schwer. 100 Meter sind für mich eigentlich schon zu lang, da ich auf den letzten Metern deutlich Tempo verliere. Aber die Trainings zahlen sich aus. Ich fühle mich fit und bin derzeit so schnell wie nie zuvor. Demnächst wird festgelegt, wer im Viererbob für die Schweiz als Team 2 antreten kann.

Sie meinen für die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea?

Ja, vielleicht schaffen wir das, vielleicht auch nicht. Ich glaube daran. Aber im Sport kann vieles passieren – um siegen zu können, muss man auch bereit sein zu verlieren. Ärgern würde mich nur, wenn es daran scheitert, dass ich in der Vorbereitung nicht Vollgas gegeben habe. Aber das wird ­sicher nicht der Fall sein.

Sie sind Anschieber. Was ist Ihre Funktion?

(lachend) Ich arbeite 5 Sekunden, und die restlichen 45 Sekunden mache ich Pause. Zuvorderst sitzt der Pilot, der zuerst einsteigt. Zuhinterst ist der Bremser platziert – er ist der Sprinter, der zuletzt einsteigt. Dazwischen befinden sich links und rechts vom Bob die starken und schweren Anschieber.

Wie bringen Sie während der Session Sport und Politik unter einen Hut?

Das klappt. Ich gehe jeden Abend zwei Stunden ins Training.

Warum treiben Sie eigentlich so intensiv Sport?

Der Sport ist für mich eine Art Ventil. Früher bei Digitec arbeitete ich jeweils von morgens 7 Uhr bis nachmittags um 3. Darauf folgten zwei Stunden Training. Danach ging ich wieder arbeiten. Im Sport kann ich auf etwas völlig anderes fokussieren, das kollegiale Umfeld ändert. So bin ich unendlich weit weg vom Geschäft. Das gibt mir viel mehr kreativen Schub, als wenn ich mit dem Kopf ununterbrochen bei der Arbeit wäre. Ich setze mir auch gerne Ziele. Jetzt habe ich ein sportliches Ziel. Im Februar werde ich voraussichtlich mit dem Bobfahren aufhören. Mal schauen, was dann folgt. Sicher nicht Golfspielen, wahrscheinlich werde ich zuerst einmal zehn Kilogramm abnehmen (lacht).

Sie haben Digitec angesprochen. Gemeinsam mit zwei Freunden bauten Sie diese Firma auf, die im Internet Unterhaltungselektronik verkauft. Innert weniger Jahre wuchs der Umsatz von 0 auf 500 Millionen Franken. Wie haben Sie angefangen?

Wir waren drei leidenschaftliche Gamer. In den Anfängen des Computerspiels gab es noch nicht fixfertige und auf hohe Leistung getrimmte Spielcomputer. Für ein gutes Gerät war damals Eigeninitiative und technisches Know-how nötig. So bauten wir unsere Computer selber und begannen auch für Leute aus dem Bekanntenkreis Rechner zusammenzustellen. Im Alter von etwa 14 Jahren verdiente ich mir so ein Sackgeld. Später kam dann die Idee, das Hobby zum Geschäft zu machen.

Das klappte problemlos?

Wir kamen mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit. Die Preisunterschiede vom Retail- zum Onlinegeschäft waren damals sehr gross, wovon wir profitieren konnten. Aufgrund tieferer Fixkosten konnten wir einen Fernseher locker 200 Franken billiger verkaufen. So kamen die Kunden zu uns. Danach bauten wir Produkteauswahl, Service, Kompetenz aus. Heute ist Digitec so stark etabliert, dass schweizweit im Bereich IT und Unterhaltungselektronik 50 Prozent des Online-Umsatzes über Digitec ­laufen.

In der Startphase wuchs Digitec sehr schnell.

In der Softwareabteilung konnte ich meinen ersten Onlineshop programmieren. Wird stellten diesen ins Netz, und dann gingen die ersten Bestellungen ein. Der eigentliche Startschuss fiel aber nach der Berufsmaturität während des Studiums: Wir mieteten in Zürich eine 25-Quadratmeter-Wohnung. Dort hatten wir den ersten Angestellten, der PC assemblierte. Es gab ein Gestell und einen Tisch. In dieser Phase verkauften wir nur PC-Komponenten und PCs. Innerhalb der ersten zwei Jahre zogen wir dreimal um. Die Fläche erhöhte sich in den ersten drei Jahren von 25 auf 200, 350 und 700 Quadratmeter.

Setzten Sie sich gleich zu Beginn ehrgeizige Ziele?

Unser Ziel war nicht, den grössten Onlineshop der Schweiz aus dem Boden zu stampfen oder reich zu werden. Wir wollten es vielmehr besser machen als die anderen – wir wollten gewinnen. Wir haben gute Arbeit geleistet, aber auch etliche Fehler gemacht. Viele Leute haben das Gefühl, man dürfe keine Fehler machen. Ich denke, es ist gut, Fehler zu machen. Man sollte sie aber rasch und kostengünstig korrigieren können. Es ist wichtig, Neues auszuprobieren, solange daraus kein grosser Schaden entsteht.

Hat Ihr familiäres Umfeld Sie geprägt? Waren Ihre Eltern auch Unternehmer?

Meine Eltern ermöglichten mir, einen PC anzuschaffen. Aber sonst – nein. Mein familiäres Umfeld ist sehr musikalisch. Mein Grossvater war Musiker und Komponist, mein Bruder ist Berufsmusiker, der Vater meiner Frau ist Pianist. Ich kam leider nie über die Blockflöte hinaus.

Sie haben nicht nur in Sport und Beruf Erfolg, sondern auch in der Politik: 2015 sind Sie in den Nationalrat gewählt worden. Eine Zeitung bezeichnete Sie schon als «unerträglich erfolgreich». Wo sehen Sie die Gründe? Ist es der Ehrgeiz? Oder auch das Glück?

Sie dürfen nicht vergessen, dass vieles nicht funktioniert hat. Im Sport habe ich zum Beispiel viele Verletzungen gehabt. Und in der Leichtathletik lief es lange harzig. Nach einem Trainerwechsel erreichte ich an den Schweizer Meisterschaften den dritten Rang. Damit stieg die Motivation, stärker an mir zu arbeiten. In der Politik wollte ich eigentlich zuerst Kantonsrat werden. Die Nationalratskandidatur war dafür gedacht, meine Bekanntheit ein wenig zu erhöhen.

Doch das kam anders...

Ich wollte mich nicht am Wahltag im Herbst darüber ärgern, dass ich nicht mein Bestes gegeben hatte. So sagte ich mir im Mai: «Fertig lustig.»

Sie haben einen PR-Berater engagiert.

Der hat einen Teil der Arbeit er­ledigt. Es waren verschiedene Leute im Einsatz. Und ich habe mich selber stark engagiert. Ich hatte Zeit und auch gewisse finanzielle Möglichkeiten. Wer etwas unbedingt will, schafft das auch. Daran glaube ich. Bedingung ist natürlich, dass das Ziel auch in Reichweite ist.

«Niemand glaubte daran. Niemand. Ich hörte Aussagen wie ‹Vergiss es!› oder ‹Das geht gar nicht.›»

Einige namhafte Leute dachten, dass die Wahl in den Nationalrat für den politisch unerfahrenen Quereinsteiger Dobler nicht in Reichweite liegt.

Niemand glaubte daran. Niemand. Ich hörte Aussagen wie «Vergiss es!» oder «Das geht gar nicht».

Erfahrene Kantonspolitiker waren auf dem Stimmzettel vor Ihnen platziert. Und der Gewerbeverband hat Ihnen die Unterstützung verweigert.

Der Gewerbeverband hat mich im Stich gelassen. Die Verbandsverantwortlichen meinten, ich sei chancenlos. (Lächelnd) Aber manchmal muss man die Leute halt vom Gegenteil überzeugen.

Hat Sie das angestachelt?

Es hat mich schon sehr geärgert. Ich war zwar nicht wie gefordert 3 Jahre zahlendes Mitglied im Gewerbeverband, aber 15 Jahre lang als Unternehmer und Gewerbler tätig. Dieser Verband beklagt, dass sich zu wenig Unternehmer in der Politik engagierten. Und wenn dann einmal ein Unternehmer kandidiert, bevorzugt der Gewerbeverband Banker und Anwälte. Das ist befremdend und kein motivierendes Signal.

Warum haben Sie eigentlich 2014 Digitec verlassen und anschliessend mit der Politik begonnen?

Das war kein überstürzter Entscheid.

Für einige Leute kam er überraschend.

Der Entscheid war für mich persönlich die Folge eines einjäh­rigen Prozesses. Ich habe einiges zum Aufbau von Digitec beigetragen. Heute gibt es nicht mehr ein riesiges Entwicklungspotenzial. Dann kam Galaxus hinzu. Zwei Gründe haben den Entscheid ­wesentlich beeinflusst: Erstens wollte ich etwas Neues beginnen und zweitens gab es strategische Differenzen im Zusammenhang mit Galaxus.

Was für Differenzen?

Ich persönlich halte Galaxus für ein Marketingexperiment, das aus Sicht des Migros-Konzerns sinnvoll ist. Aber ich zweifle daran, dass der eingeschlagene Weg aus Gründersicht der Richtige ist.

Ist Ihnen der Entscheid, Digitec zu verlassen, leichtgefallen?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe einen finanziell und prestigemässig attraktiven Job aufgegeben. Nach dem Austritt wäre es am einfachsten gewesen, mich von einem Konkurrenten einspannen zu lassen. Doch ich ging voll auf Risiko und wählte einen radikalen Richtungswechsel. Heute bin ich froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Sonst wäre ich nicht Nationalrat. Ich hätte auch nicht die Chance, mich im Bobfahren für die Olympischen Winterspiele qualifizieren zu können. Ich bin finanziell unabhängig und möchte mich Aufgaben widmen, die mich begeistern. Das ist beim Bobfahren und der Politik der Fall.

Der Verkaufspreis für Ihre Anteile an Digitec wurde nicht kommuniziert. Ist er noch geheim?

Der ist immer noch geheim. Und die Zahlen, die im Internet kursieren, sind nicht seriös. Ein Journalist behauptete, er hätte den Preis gesehen. Aber das ist gar nicht möglich, denn es geht um eine komplizierte Formel, die unter anderem davon abhängt, wie Aktien in Zukunft bewertet werden.

Aber es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag?

Ich bin finanziell unabhängig und insofern privilegiert, dass ich tun kann, was mir Spass macht.

Sie suchen ja neben Politik und Sport nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Können Sie dazu schon etwas Näheres sagen?

Ich habe Ideen, die ich ab kommendem Jahr umsetzen möchte. Aber dazu sage ich noch nichts, denn sonst kommen einige Lobbyisten schon jetzt auf mich zu (lacht).

Sie haben kleine Kinder. Bleibt neben Politik, Sport und beruflichen Projekten für diese noch Zeit?

Ich bin deutlich weniger leistungsfähig, seit ich Kinder habe. Aus Eigeninteresse: Ich plane unter der Woche drei Abende ein, an denen ich die Kinder sehe. Am Donnerstagnachmittag bleibe ich zu Hause und in der Regel auch am Wochenende. Am Samstag gehe ich beispielsweise ins Babyschwimmen.

Zurück zur Politik: Als Unternehmer konnten Sie Entscheide kurzfristig umsetzen. Als Politiker...

... (lachend) das ist jetzt nicht mehr der Fall.

Bis ein Vorstoss im Parlament vielleicht teilweise umgesetzt wird, verstreichen locker mehrere Jahre.

Die Trägheit gehört zum politischen System der Schweiz, und dafür gibt es gute Gründe. Doch manchmal empfinde ich das als anstrengend. Zu meinen Schwerpunktthemen zählen Digitalisierung, Cybersicherheit oder flexible Arbeitsmodelle. Ich versuche so oft wie möglich die poli­tische Abkürzung zu nehmen. Wenn der Bundesrat einen Vorstoss annimmt, der nicht bekämpft wird, beginnt schon nach wenigen Monaten die Umsetzung. Der Nachteil dieser Vorgehensweise: Der Aufwand für Vorabklärungen mit der Verwaltung und mit den verschiedenen Parteien ist viel grösser. (Berner Zeitung)