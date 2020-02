«Thiam war nicht mehr in der Lage, die CS aus der Situation zu befreien»

Warum sprechen eigentlich Sie zum Rücktritt von Herrn Thiam und nicht CS-Präsident Urs Rohner?

Es geht hier auch um Urs Rohner. Sie haben ja die Angriffe einiger Aktionäre gegen ihn gesehen. Da komme ich dann ins Spiel in meiner Eigenschaft als Lead Independent Director. In dieser Eigenschaft habe ich heute Morgen auch in der Medienmitteilung bestätigt, dass der Verwaltungsrat geschlossen hinter Urs Rohner als Präsident steht.