Die Praktiken des Globus-Käufers René Benko

Es ist Weihnachten 2017, und René Benko arbeitet rund um die Uhr an seinem nächsten grossen Deal. Die österreichische Möbelkette Kika-Leiner hat schon länger finanzielle Probleme. 5500 Angestellte müssen um ihren Lohn bangen. Aber die Firma hat auch eine absolute Perle in ihrem Portfolio: einen prächtigen, etwas heruntergekommenen Gebäudekomplex am Anfang der Wiener Einkaufsmeile, der Mariahilfer Strasse. René Benko will sich vor allem die Immobilie sichern.