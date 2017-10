Airline-Grounding – 110'000 Passagiere stecken fest

Die britische Fluggesellschaft Monarch Airlines hat am Montagmorgen überraschend ihren gesamten Flugbetrieb eingestellt. Sämtliche Flüge wurden abgesagt, wie die britische Flugbehörde CAA mitteilte.

Die britische Regierung bat die Flugbehörde, andere Flüge für rund 110'000 Passagiere von Monarch im Ausland zu organisieren. Dies sei eine «beispiellose Situation». Weitere rund 300'000 Buchungen wurden storniert. Monarch-Kunden mit einem Ticket wurden aufgefordert, nicht zum Flughafen zu fahren.

