Der erste selbstfahrende SBB-Zug war unterwegs

In der Nacht auf Dienstag hat die SBB zum ersten Mal einen selbst fahrenden Zug vorgestellt. Auf der Strecke Bern-Olten war der Doppelstock-Zug der Firma Stadler Rail mit bis zu 160 km/h unterwegs – und bremste und beschleunigte selbständig. Der Lokführer kontrollierte nur noch das reibungslose Funktionieren der Systeme. Die Technologie wurde in den letzten Monaten von der SBB und Stadler Rail entwickelt und getestet.

«Wir brauchen die Automatisierung, um die Eisenbahn stark zu halten», sagte SBB-Chef Andreas Meyer vor den Medien. Dank dem automatischen Fahren sollen bis zu 30 Prozent mehr Züge unterwegs sein – und damit bis zu 30 Prozent mehr Sitzplätze.

Der selbstfahrende Zug basiert auf dem europäischen Zugsicherungsstandard ETCS. Die Betriebsleitzentrale sendet dem Zug über das SBB-eigene Handynetz die ETCS-Daten mit der erlaubten Höchsttempo. Noch erlaubt es die Technologie nicht, dass der Zug punktgenau anhaltet – und sie funktioniert erst auf vier Streckenabschnitten in der Schweiz, die entsprechend ausgerüstet sind.

Spuhler im Konkurrenzkampf

Für Stadler Rail ist der selbstfahrende Zug ebenfalls eine Premiere. Chef Peter Spuhler sagt , mit diesem Schritt wolle er zusätzliche Unabhängigkeit erreichen und sich von Konkurrenten lösen. Denn in der Zugbranche haben sich in den letzten Monaten mehrere Firmen zusammengeschlossen, so dass wenige grosse Firmen den Markt dominieren.

Der Lokführer soll mit den automatischen Zügen nicht überflüssig werden, verspricht SBB-Chef Andreas Meyer. Die Bahn brauche technisch kundiges Personal auf den Zügen. Er glaube zudem nicht, dass sich die Kunden ohne Lokführer wohlfühlen würden.

Beim Verband der Schweizer Lokomotivführer (VSLF) ist die Begeisterung verhaltener. Präsident Hubert Giger sagt, der Verband verfolge die Projekte im Bezug auf die automatische Zugführung sehr genau.

