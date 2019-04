Konsumenten klagen gegen täuschende Aktionen

Nach einer Untersuchung wirft der Westschweizer Konsumentenschutz (FRC) vier Detailhändlern Täuschung durch irreführende Aktionen vor. Gegen eines der Unternehmen reichte FRC Klage ein und zeigte drei bei den betreffenden Staatsanwaltschaften an. Die Konsumentenschutzvereinigung nahm die Preise von 350 Artikeln bei den vier grossen Ladenketten unter die Lupe, um sie aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen, wie FRC am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.