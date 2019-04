Krebsverdacht: Verbot von Syngenta-Pestiziden gefordert

Die Nichtregierungsorganisation Public Eye hat die Verkaufszahlen von Pestiziden internationaler Anbieter untersucht – und diese mit den 310 Substanzen abgeglichen, die auf der Liste der «hochgefährlichen Pestizide» des Pesticide Action Network (PAN) stehen. Die Substanzen gelten als besonders gefährlich für Umwelt und Mensch.

Etliche der umstrittenen Syngenta-Unkrautvertilger sind in der Schweiz und in der Europäischen Union nicht mehr zugelassen. In Staaten wie Brasilien, Argentinien oder Indien würden sie aber weiterhin verkauft, schreibt Public Eye. Syngenta profitiere von schwachen Regulierungen in den Ländern.

Fast 4 Milliarden Umsatz mit gefährlichen Pestiziden

Laut Recherchen von Public Eye nimmt der Basler Agrarchemiekonzern Syngenta eine führende Rolle beim Verkauf hochgiftiger Pestizide ein. «15 der 32 bestverkauften Syngenta-Pestizide stehen auf der schwarzen Liste von PAN», schreibt Public Eye. Syngenta mit Hauptsitz in der Stadt Basel und einem Forschungsstandort in Stein AG wurde vor zwei Jahren vom chinesischen Staatskonzern Chemchina übernommen. Laut Schätzungen von Public Eye erzielte das Unternehmen 2017 «mit dem Verkauf von hochgefährlichen Pestiziden circa 3,9 Milliarden Dollar Umsatz», was etwa ein Drittel der Gesamtverkäufe wären.

Wichtigster Markt Brasilien

Brasilien ist der grösste Markt von Syngenta. Das Land setzt in der Landwirtschaft weltweit am meisten Pestizide ein. Public Eye hat vor Ort mit der Organisation Réporter Brasil die Daten des brasilianischen Programms zur Kontrolle der Trinkwasserqualität analysiert. In 85 Prozent aller Trinkwasserproben habe man die Substanz Atrazin nachweisen können. Syngenta ist weltweit führend beim Verkauf des Herbizids, das als hormonverändernd und fortpflanzungsgefährdend eingestuft wird. In der Schweiz und in der EU ist der Einsatz untersagt. Atrazin wurde in der EU 2004 verboten, weil seine Rückstände häufig im Grundwasser nachweisbar waren.

Public Eye fordert in einer Petition Syngenta dazu auf, die Produktion und den Verkauf hochgefährlicher Pestizide weltweit einzustellen. Gleichzeitig pocht die Nichtregierungsorganisation auf Massnahmen der Politik. Sie soll den Export der Pestizide verbieten. Die Genfer Nationalrätin Lisa Mazzone von den Grünen hat zum Thema bereits eine Motion eingereicht.