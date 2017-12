Trösch hebt den gläsernen Deckel

Die nächste Generation ist noch zu jung, um das Unternehmen zu übernehmen. Offen ist, ob sie es denn dereinst überhaupt will: Mit dieser Ausgangslage steht die Glas-Trösch-Gruppe nicht allein da. Andere familiär geführte Traditionsfirmen im Oberaargau wie Ruckstuhl oder Motorex haben sich daher für externe Geschäftsführer entschieden – oder langjährige, verdiente Kadermitarbeiter zum Chef erkoren.

Diesen Weg geht auch die Glas-Trösch-Gruppe, am Standort Bützberg gegründet, inzwischen mit rechtlichem Sitz im nidwaldnerischen Buochs. Seither figuriert Familie Trösch auf der Liste der reichsten Zentralschweizer, gemäss dem «Boten der Urschweiz» aktuell mit einem Vermögen von 500 bis 600 Millionen Franken auf Rang 35.

«Optimal vorbereitet»

Nach 16 Jahren gibt Erich Trösch auf Anfang nächstes Jahr die CEO-Funktion an Fabian Zwick ab. Der 53-jährige CEO will nach all den Jahren kürzertreten und konzentriert sich auf das Amt des Verwaltungsratspräsidenten. Diese Ablösung sei sorgfältig geplant, heisst es: Der ETH-Maschinenbauingenieur hatte den Zeitpunkt seines Rückzugs stets genannt. Auch war bekannt, dass er eine interne Lösung favorisiert. Mit der Anpassung der Führungsstruktur sei die Gruppe «optimal auf die kommenden Herausforderungen und das weitere Wachstum vorbereitet», schreibt sie. Er werde seinen Nachfolger während eines Jahres einarbeiten und verbleibe so lange in der Gruppenleitung, sagt der Medienverantwortliche Bruno Gygax. Ausserdem führe Erich Trösch während dieser Zeit weiterhin den Bereich in der Ukraine, weil er diesen aufgebaut habe.

Die Nachfolge zieht laut Gygax keinen weiteren Wechsel nach sich, und es ändert sich auch nichts an den Besitzverhältnissen: Die Glas Trösch Holding bleibt in Familienbesitz. Die Belegschaft – darunter 550 Mitarbeitende an den Standorten Bützberg und Ursenbach – wurde vor einer Woche informiert.

Neue Verantwortlichkeiten

Der künftige CEO steht seit 2002 auf der Lohnliste der Glas-Gruppe; verdient gemacht hat er sich laut Gygax durch seine Qualifikationen und seine Leistung. Der 47-jährige promovierte Physiker bekleidete in den vergangenen 15 Jahren verschiedenste Führungsaufgaben, war Geschäftsführer der Glas Trösch AG Silverstar und Generaldirektor der Glas Trösch Alsace SA & Glas Trösch Sécurité SAS. Seit 5 Jahren ist Zwick in der Leitung der Holding verantwortlich für die Bereiche Flachglasproduktion, Glasbeschichtung und Technisches Glas.

Nebst der operativen Verantwortung wird Zwick einen Teil seiner Bereiche weiterhin führen, in seinem Pflichtenheft steht neu auch der Bereich Brandschutz. Für das Technische Glas ist künftig Frank Studer verantwortlich, der heute bereits den Bereich Automotive führt.

Die Glas-Trösch-Gruppe betreibt sechzig Standorte in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Polen, Moldau, der Ukraine, Ungarn, der Türkei, Tschechien, der Slowakei und den USA.

Aktuell baut sie die Isolierglasproduktion in Oberkulm um ein Drittel und den Autoglashandel in Oensingen generell aus. Auch das Euroglas-Werk in Polen – Europas grösstes Glaswerk – wird um die Hälfte erweitert. (Langenthaler Tagblatt)