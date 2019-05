BAG warnt vor Flut teurer Kombinationstherapien

Antragszahlen explodieren

Und die Zahl der Neuanträge steigt rasant: Laut BAG ist in diesem Jahr mit 80 bis rund 90 Neuanträgen zu rechnen. «Im nächsten Jahr erwarten wir über 150 neue Gesuche», so Christen. Und rund die Hälfte der Anträge betreffe Behandlungen, die Kosten von mehr als 100'000 Franken pro Jahr verursachten. Um die komplexen Dossiers bearbeiten zu können, plädiert Christen für eine Aufstockung der zuständigen Abteilung. Heute hat das BAG ein Team aus 20 Mitarbeitenden, die sich mit den Medikamentenpreisen befasst.

Derzeit publiziert das BAG auf seiner Website, welcher Konzern wofür Rabatte gibt – die Schweizer Behörde ist hier international eine Ausnahme. Doch ­Thomas Christen tönte an, dass in Zukunft das Amt davon werde Abstand nehmen müssen. «Die Pharmaunternehmen dürften kaum akzeptieren, dass sehr hohe Rückvergütungen publiziert werden.» Denn die meisten Preiszulassungebehörden in Europa greifen auf Auslandspreisvergleiche zurück. Daher ist die Branche erpicht darauf, dass nur die offiziellen Listenpreise, aber nicht die Nettopreise publik sind.

Weder der Kassenverband Curafutura noch Interpharma wollten sich zu den Plänen, Rabatte rechtlich durchsetzbar zu machen, am Freitag äussern. Noch lägen hierzu keine genauen ­Pläne vor, hiess es. Kassenvertreter monieren jedoch, dass die Durchsetzbarkeit der Rabatte das Grundproblem nicht löse: nämlich, dass das BAG keine Möglichkeit hatte, Rabatte bei den Preisverhandlungen zu erzwingen. Das Amt bleibe auf das Wohlwollen der Branche angewiesen.