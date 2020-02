Darum hat Thiam bei der Credit Suisse versagt

Es ist auch nicht so einfach zu verstehen. Als Thiam 2015 seinen Job antrat, lagen ihm alle zu Füssen: die Medien, die Investoren und nicht zuletzt auch das Zürcher Establishment. Sie alle sahen in ihm eine Art Obama der Banken, der der CS zu neuem Glanz verhelfen würde. Der mächtigste Mann der Schweizer Wirtschaft und Ehrenpräsident der CS, Rainer E. Gut, war persönlich anwesend bei der Pressekonferenz, an der Thiam vorgestellt wurde; in seinen Kreisen ist das quasi der Ritterschlag.

Thiam baute ein Viererteam auf, das alles beherrschte – vom Sicherheitsdienst bis zur Kommunikation mit den Investoren.

Danach passierten zwei Dinge, die Thiam scheitern liessen. Erstens versprach er viel zu viel. 10 Milliarden Gewinn sollte die CS jährlich machen, verkündete er im Herbst 2015. Seither wurden die Ziele bei jedem Investorentag heruntergeschraubt. Darum liegt der Aktienkurs heute 40 Prozent tiefer als am Tag seines Amtsantritts. Zweitens fing Thiam an, sich innerhalb der CS zu isolieren. Er baute ein Viererteam auf, das vom Sicherheitsdienst über das Personalwesen bis zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Investoren alles beherrschte. Es herrschte bald ein Klima des Misstrauens, das darin gipfelte, dass zwei Mitglieder der Geschäftsleitung von Detektiven überwacht wurden.

Als dann die Überwachungsaffäre aufflog, versuchte Thiam mit seiner Gefolgschaft, sie totzuschweigen. Anstatt hinzustehen und die Verantwortung zu übernehmen, kam schweigende Distanz. Thiam hat es verpasst, Vertrauen zu vermitteln – und innerhalb der Bank jeden Support verloren. Schade, ich hätte ihm einen besseren Abgang gegönnt.