Darum splitterten die Scheiben von Teslas Cybertruck

In einem Tweet erklärte Musk nun, wieso die eigentlich unzerbrechlichen Scheiben doch gesplittert sind. Kurz bevor von Holzhausen die Kugel gegen das Glas warf, schlug er mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür ein. Damit wollte er zeigen, wie robust die Karosserie ist.

Der Schlag hinterliess keine sichtbare Delle auf der Tür. Doch laut Musk hat der Aufprall des Vorschlaghammers das Glas leicht beschädigt. «Wir hätten die Metallkugel zuerst gegen die Scheibe werfen und erst danach auf die Tür einschlagen sollen», schreibt der 48-jährige Unternehmer auf Twitter.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019