Das unwürdige Siechtum des Bankgeheimnisses

Von dieser Solidarität ist heute nichts mehr zu spüren, im Gegenteil: Der Bundesrat ist nicht nur bereit, heikle Daten der UBS von 45'000 französischen Steuer­pflichtigen nach Frankreich zu übermitteln. Wie die SonntagsZeitung enthüllt, schickte Bern sogar eigene Beamte nach Paris, um den Franzosen beim Schreiben des Amtshilfegesuchs beiseite­zustehen.

Kümmerliche zehn Jahre brauchte der Bundesrat also von churchillschem Patriotismus zur totalen Selbstaufgabe. War das Bankgeheimnis angeblich eben noch eine der wichtigsten Säulen der Eidgenossenschaft, bekämpft der Bund die Reste davon heute selber und mit eigenen Söldnern an vorderster Front. Es ist die wohl spektakulärste Spitzkehre in der jüngeren Historie dieses Landes.

«Ist die Arroganz der Herrschenden mal gebrochen, bleibt oft nur ­wenig übrig.»

Und wie so manche unerwartete Wendung ist auch diese Geschichte nicht frei von Ironie: Zwar wurde der Kurswechsel noch unter Merz eingeleitet und danach von Eveline Widmer-Schlumpf weitergeführt. Die jüngsten Entwicklungen verantwortet aber ausgerechnet SVP-Finanzminister Ueli Maurer, dessen Partei in den letzten zehn Jahren nicht müde geworden war, Widmer-Schlumpf und das «böse Ausland» für ihre Angriffe gegen die Banken zu schelten.

Wie konnte es bloss so weit kommen? Die Geschichte vom Ende des Bankgeheimnisses ist vor allem eine Parabel über Arroganz. Statt die Zeichen der Zeit zu erkennen und den geordneten Rückzug anzutreten, hielten Schweizer Regierung und Banken zu lange an ihrer ­altbewährten Taktik fest, ausländische Forderungen einfach auflaufen zu lassen. Tatsächlich war Merz’ ­Warnung schon damals kaum mehr als politische Folklore. Niemand konnte nach der Finanzkrise ernsthaft daran glauben, dass sich das Bankgeheimnis für einen Kleinstaat in einer stetig globaler funktionierenden Welt verteidigen lasse.

Den ersten Angriff führten die USA, die mit ihrer Superpower die Schweizer Trutzburg sogleich stürmten – und in ihrem Schlepptau marschierten unter anderen die Franzosen. Ist die Arroganz der Herrschenden mal gebrochen, bleibt oft nur wenig übrig. Bei den Amerikanern zeigte der Bundesrat noch Anzeichen von Verteidigungsbereitschaft – bei den Attacken aus Paris verfiel er bereits in den Panikmodus. Auch unter dem Druck, auf die ominösen grauen und schwarzen OECD-Listen zu gelangen, kündigte der Bund jegliche Solidarität mit dem Finanzplatz auf. Und um das leidige Thema endlich vom Tisch zu haben, macht er sich nun gar zum Komplizen des Auslands.