Der Betreiber der New Yorker Börse greift nach Ebay

Das US-Unternehmen Intercontinental Exchange (ICE) betreibt in New York die grösste Wertpapierbörse der Welt, die NYSE. Doch die Firma kann sich vorstellen, auch mit anderen Dingen zu handeln: Wie das «Wall Street Journal» berichtet, hat ICE dem Online-Händler Ebay ein Übernahmeangebot gemacht. Nach Erscheinen des Berichts bestätigte der Börsenbetreiber sein Interesse an Ebay in einer Medienmitteilung.