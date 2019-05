Die Aktionäre stützen einhellig die umstrittenen Löhne der Konzernspitze

Nach dem Grossandrang im Kursaal zu schliessen, stand dort am Freitag Nachmittag eine weitere Berner Meisterfeier an. 811 Aktionärinnen und Aktionäre, die volle 92 Prozent der BKW-Aktien vertraten, strömten in den grossen Saal an die Generalversammlung des Berner Energieunternehmens.