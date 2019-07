«Die Mitarbeiter brauchen mehr Autonomie bei ihrer Arbeit»

Sie bauen Novartis gerade um wie keiner vor Ihnen... Stimmt, in den vergangenen 18 Monaten haben wir Geschäfte und Transaktionen im Wert von insgesamt 60 Milliarden Dollar getätigt.

Warum machen Sie das? Unsere Strategie lautet: Wir wollen uns voll auf den Pharmabereich und die Entwicklung von Medikamenten konzentrieren und dabei unsere Technologien diversifizieren. Historisch gesehen war Novartis immer eine breit diversifizierte Gesundheitsfirma mit vielen Bereichen – allgemeine Gesundheit, Tiermedizin, Kontaktlinsen, medizinische Hilfsmittel und so weiter. Jetzt wollen wir eine technologiebasierte Pharmafirma schaffen mit Gentherapie und Molekularmedizin und in diesen Bereichen kontinuierlich wachsen. Deshalb haben wir viele andere Geschäfte abgestossen.

Ist das nicht sehr riskant, sich nur auf Pharma zu konzentrieren, also alles auf eine Karte zu setzen? Nein, das glaube ich nicht. Der Pharmabereich ist so gross, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Medikamenten und so viele Forschungsansätze. Wir diversifizieren innerhalb der Pharmabranche.

Es gibt andere Wege. Bayer etwa hat Monsanto gekauft, um neben dem Pharmabereich einen zweiten Bereich, die Agrochemie zu stärken, wenn auch bislang mit vielen Problemen. Natürlich kann man in verschiedene Geschäftsfelder gehen, aber in der derzeitigen Welt, in der sich die Wissenschaft und die Technologien so schnell verändern, bringt das automatisch Probleme. Wir glauben, dass unser Weg der richtige Ansatz ist. Wir sind schon immer führend bei innovativer Medizin, das ist unsere Stärke.

Was passiert mit Ihrem Generika-Geschäft, das unter den Namen Sandoz und Hexal läuft. Trennen Sie sich auch davon? Nein, wir werden diese Geschäfte nicht verkaufen. Sandoz ist eine der grössten Generika-Firmen der Welt, wir werden das Unternehmen innerhalb von Novartis autonomer machen, damit es wettbewerbsfähiger wird. Unser Plan ist, Sandoz zu fokussieren und langfristig besser zu machen.