Die Mobiliar organisiert sich neu Interdisziplinäre Teams setzen sich ihre Ziele beim Versicherer für jeweils drei Monate selbst. Ein Ortsbesuch. Robert Mayer

Alle drei Monate kommen für zwei Tage 400 Mobiliar-Mitarbeiter in den Bernexpo-Hallen zusammen, um neue Produkte und Projekte zu entwickeln. Foto: Adrian Moser

Rund 400 Mitarbeiter der Mobiliar haben sich an diesem trüben Wintermorgen aufs Ausstellungsgelände der Bernexpo ­begeben. Vornehmlich ­Software-Entwickler und andere IT-Spezialisten, aber auch Leute aus dem Produktmanagement und den Geschäftseinheiten sind dabei. Der Versicherer mietete ­eigens eine Messehalle für das zweitägige Treffen. Der Zweck: Die in «agilen Teams» organisierten Mitarbeiter sollen erfahren, welche Aufgaben sie in den nächsten drei Monaten zu erledigen haben.

Und wenn die Zeit um ist? Dann kommt es im Mai zur nächsten grossen Zusammenkunft, wo die Teams die Agenda für die nächsten drei Monate festlegen werden. «Program Increment Planning» oder «PI-Planning» – auf Deutsch: schrittweise Programmplanung – nennt sich ­dieser Event mit dem vierteljährlichen Zusammenzug aller Beteiligten. Die Methode kommt aus den USA und ist bei führenden Tech-Unternehmen wie Google oder Facebook längst Standard.

Getaktete Planung

Was will die Mobiliar damit? Martin Wechsler, der sich als «Orchestrator» der Mobiliar-Veranstaltung bezeichnet, erklärt es so: «In kürzester Zeit maximalen Wert liefern, nicht im Sinne eines Geldwerts, sondern zum Beispiel in Form einer coolen App oder einer zeitsparenden Software.» Auf diesem Gebiet zähle heute jeder Tag.

Die Mobiliar wendet PI-Planning in der Software-Entwicklung seit dem Frühjahr 2017 an, anfänglich für Anwendungen im Sach- und Haftpflichtversicherungsgeschäft, mittlerweile auch für die Lebensversicherung und gewisse interne Dienste wie ­Finanzen. Die in Bern ansässige Versicherung ist damit eines von wenigen Unternehmen hierzulande, die diesen getakteten ­Planungsprozess derart umfassend anwende. Davon betroffen sind gruppenweit rund 70 Teams mit bis zu 800 Leuten.

Viel Humor und zwischendurch etwas Süsses: Bei der Mobiliar sieht es aus wie bei einer Unternehmen aus dem Silicon Valley. Foto: Adrian Moser

Das PI-Planning-Treffen im Bereich Sachversicherung ist schon das 13. seiner Art. Entsprechend routiniert wirkt der ­Ablauf. Nachdem Wechsler zu Beginn vor dem Plenum die Prioritäten der Mobiliar umrissen hat, beginnt die Arbeit der gut 30 anwesenden Teams. Jedem ist in der weitläufigen Messehalle ein Tisch zugewiesen, an den sich die ­Leute – zu rund 80 Prozent Männer – mit ihren Laptops setzen.

Jeweils fünf bis zwölf Teams, abhängig von der Grösse, sind in einer grösseren Einheit zusammengefasst, dem «Agile Release Train» (ART). «Mit 100 bis 125 Personen pro ART ist die Grösse immer noch so, dass man sich untereinander kennt», sagt Wechsler. Das interdisziplinäre und bereichsübergreifende Ar­beiten in grösseren Einheiten sei zwingend angesichts der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben für die Software-­Entwickler.

Hunderte Mails eingespart

Für jede der drei präsenten Grosseinheiten gibt es einen abgetrennten Bereich in der Messehalle – denn jede ART-Einheit hat ihre eigene Dreimonatsplanung. Zwischen den einzelnen Teams ­innerhalb der ­Grosseinheit findet ­während der beiden Planungstage ein intensiver Austausch statt, bestehen doch verschiedene Abhängigkeiten untereinander, die bei der Zielfestlegung zu berücksichtigen sind.

Auch das ist ein zentraler Aspekt des PI-Planning: Alle Beteiligten müssen an den Treffen vor Ort sein, damit ein Austausch von Angesicht zu Angesicht möglich ist. «Ab und zu werde ich auf die mit den zweitägigen Veranstaltungen verbundenen Kosten ­angesprochen», sagt Wechsler. «Aber das Geld ist gut investiert, wenn ich sehe, wie hier über alle Bereiche hinweg intensiv miteinander kommuniziert wird.» Darauf angesprochen, entgegnet eine Teilnehmerin: «Ich kann auf kurzem Weg direkt auf die ­Leute zugehen – das spart mir ­Hunderte von Mails.»

Teamwork statt Autorität. Mitarbeitende der Mobiliar diskutieren an einer Stellwand. Foto: Adrian Moser

Je länger der Tag dauert, ­desto mehr Zettel mit handschriftlichen Notizen und Stichworten kleben auf den Pinnwänden der einzelnen Teams. Jede Pinnwand ist gleich eingeteilt – mit Platz für die Ziele der ersten zwei Wochen, der zweiten und dritten zwei Wochen bis zum Ende der Dreimonatsperiode. Diese 14-tägigen Etappen heissen «Sprints». Damit lassen sich die vierteljährlichen Vorgaben in detaillierte zweiwöchige Vorhaben herunterbrechen. Die zeitliche Abfolge der Sprints kann sich je nach Verlauf der Projekte ändern – die im PI-Planning ­vereinbarten Ziele für die ­nächsten drei Monate sind aber tabu.

Zum Abschluss des Tages versammeln sich alle Teilnehmenden nochmals im Plenum. Die Teams präsentieren kurz und knapp ihre vorläufigen Dreimonatsziele, machen aber auch deutlich, wo sie aus heutiger Sicht noch Risiken, Vorbehalte und Abhängigkeiten von Dritten sehen. Diese Unklarheiten werden am zweiten Tag so weit wie möglich ausgeräumt, ­sodass am Ende für jedes Team klar ist, ­wohin die Reise bis zur Mai-Zusammenkunft gehen soll.

«Mehr Ruhe ist eingekehrt»

Gestützt auf die knapp dreijährigen Erfahrungen bei der Mobiliar, ist Wechsler ein überzeugter ­Befürworter der getakteten Planung: «Wir sind deutlich beweglicher und anpassungsfähiger, in einem Wort: agiler geworden.» Die vierteljährliche Kadenz in der Planung erlaube es, schneller zu reagieren – zum Beispiel auf technische Entwicklungen, ­veränderte Prioritäten der Geschäftsleitung oder den Einbezug neuer Partner. «In dieser schnelllebigen Zeit, ­gerade in der Software-Entwicklung, ist das von enormer Bedeutung», fügt Wechsler hinzu.

Darüber hinaus stellt der ­Mobiliar-Manager eine höhere Motivation in den Teams fest. «Die Leute bleiben zusammen, sie wissen, wohin sie gehören, und sie kennen sich», sagt Wechsler. Einen Teamchef im herkömmlichen Sinn gibt es nicht, dafür übernehmen einzelne Mitglieder ganz bestimmte Rollen. Anfänglich konnten die Teams auch ihre Zusammensetzung selber bestimmen, ebenso ihren Namen. So liest man im Saal Ice Age, Copacabana, Base Jump oder El Dorado.

Vor der Einführung des PI-Planning wurden die Software- und IT-Spezialisten mal für das eine Projekt, mal für ein anderes abgezogen – die Schlüsselpersonen unter ihnen waren gleich an mehreren Projekten beteiligt. «Das hat die Leute zerrissen und verschlissen», erinnert sich Wechsler. «Mit dem neuen ­Planungsansatz ist mehr Ruhe ­eingekehrt.» Die Teams wüssten genau, auf welche Ziele sie sich verpflichtet hätten. Sie seien die einzig verbindliche Richtschnur – bis zum nächsten PI-Planning-Treffen.

Ähnlich positiv äussern sich Teilnehmende auf den Gängen. Einer, der zuvor in der Software-Entwicklung eines grossen Versicherers tätig war, meint: «Ich will keinesfalls mehr so arbeiten, wie ich das von früher her ­kenne. Wir sind hier rascher unterwegs und geniessen mehr Freiraum.»