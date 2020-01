Die spektakuläre Flucht von Carlos Ghosn

«Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems»

Am kommenden Mittwoch will Ghosn eine Pressekonferenz in Beirut abhalten. Dort will er dann angeblich alles auf den Tisch legen: Was bei Nissan und Renault wirklich passiert und warum er unschuldig ist. Warum er sich von den japanischen Behörden vorgeführt fühlt. Er sei «nicht länger eine Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems», hatte er nach seiner Ankunft in Beirut gesagt. Was nicht bedeutet, dass die irre Reise des Carlos Ghosn hiermit beendet wäre, im Gegenteil: Jetzt dürfte es erst richtig spannend werden. Denn die Einschläge rücken näher.

Am Donnerstag hiess es aus libanesischen Justizkreisen, Ghosn werde jetzt auch per internationalem Haftbefehl gesucht. So habe die internationale Polizeibehörde Interpol ein entsprechendes Gesuch im Auftrag der japanischen Regierung an die Generalstaatsanwaltschaft in Beirut geschickt. Demnach müsste Ghosn – neben seiner geplanten Presseveranstaltung – wohl noch einen zweiten wichtigen Termin einplanen: Er soll von den Behörden im Libanon zu den Vorwürfen befragt werden. Und: In der Türkei wurden sieben mutmassliche Helfer festgenommen, darunter vier Piloten. Ihnen wird vorgeworfen, Ghosn bei seiner Flucht mit einem Privatjet von Japan über Istanbul in den Libanon geholfen zu haben. In der Sprache der Juristen: Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt. Während der Fall nun auch die Türkei beschäftigt, durchsuchten Ermittler in Tokio Ghosns Haus. Es wird also ungemütlicher für den Mann, der gleich nach seiner Ankunft in Beirut den Draht nach ganz oben gesucht hat.

Möglich, dass das Staatsoberhaupt Michel Aoun bei seinem Treffen mit dem Automanager am Montag Zukunftspläne besprochen hat, wie es einige Beobachter in sozialen Medien kolportierten. Nur was wären das bitte für Zukunftspläne – für einen mondänen Jet-Setter wie Ghosn?

Libanon steckt seit Monaten in einer politischen Dauerkrise. Nachdem der bisherige Premier Saad Hariri nach Massenprotesten zurückgetreten war, hat Aoun nach langem Lavieren dem Hochschullehrer Hassan Diab den Regierungsauftrag erteilt, der nun ein Kabinett von Experten zusammenstellen will. An Expertise mangelt es dem Spitzenmanager Ghosn sicher nicht, Immunität und Diplomatenpässen wäre er sicher auch nicht abgeneigt. Seinem Ruf als «Kostenkiller» könnte er im hochineffizienten Staatsapparat alle Ehre machen. Doch das Diab sein Kabinett mit solch einer heiklen Personalie belasten will, gilt sogar im zu politischen Verrücktheiten neigenden Libanon als unwahrscheinlich. Dass Ghosn, der Architekt des Autoreiches Renault-Nissan-Mitsubishi, sich nun aber zur Ruhe setzt, kann sich auch niemand vorstellen.

In dem Haus von Verwandten, in dem Ghosn laut Beiruter Medien logiert, hat er von Seiten des Staates nichts zu befürchten. Nach Angaben von Vertrauten will Ghosn bald offiziell in seine hinter hohen Mauern gelegene Villa im hippen Beiruter Stadtteil Achrafieh einziehen. Fürs Erste zumindest.