Die Unfallgefahr bei Flusskreuzfahrten steigt

Basel als Drehscheibe

Das Unglück wirft ein Schlaglicht auf eine Branche, die bisher vor allem mit Wachstum Schlagzeilen machte: Flusskreuzfahrten. Basel ist dabei eine wichtige Drehscheibe. Rund 350 Kreuzfahrtschiffe sind auf Rhein, Rhone oder Donau unterwegs. Und über 150 dieser Schiffe fahren unter Schweizer Flagge – so auch die Viking Sigyn. Laut der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) arbeiten rund 9000 Menschen auf den Schweizer Schiffen.

Das 135 Meter lange brandneue Schiff ist eines von 62 schwimmenden Hotels der Gesellschaft Viking Cruises; die in Basel beheimatete Firma ist Marktführer im Geschäft mit Flusskreuzfahrten und zielt primär auf englischsprachige Gäste. Gründer und Mehrheitseigentümer ist der Norweger Torstein Hagen, der in der Schweiz lebt. Das US-Magazin «Forbes» schätzt sein Vermögen auf 2,4 Milliarden Dollar.

Grafik vergrössern

Der genaue Unfallhergang in Budapest wird derzeit noch geklärt. Mit Krisenkommunikation scheint man bei Viking indes überfordert zu sein. Telefonische Anfragen beantwortet die Basler Zentrale nicht, bis zum Abend gab es auf E-Mails keine Antwort.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass der Marktführer in Unfälle verwickelt ist. 2016 rammte ein Viking-Hotelschiff bei Erlangen in Deutschland eine Brücke. Die Führungscrew hatte vergessen, das Führerhaus einzuziehen. Zwei Besatzungsmitglieder starben. 2004 hatte die Viking Europe in Wien bei einem verbotenen Wendemanöver einen Brückenpfeiler gerammt. Einige der rund 135 Passagiere erlitten Prellungen oder Schürfwunden.

Video: Zusammenprall auf der Donau