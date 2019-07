Erste «grüne» Anleihe bringt 200 Millionen ein

Frau Thoma, welche Projekte wollen Sie mit den 200 Millionen Franken finanzieren, die Sie mit der als «grün» deklarierten Anleihe erhalten?

Suzanne Thoma: Die BKW finanziert sich grundsätzlich am Kapitalmarkt und hat nun zum ersten Mal eine grüne Anleihe lanciert. Die Mittel fliessen in Windkraftanlagen in Norwegen (116 Millionen Franken) und in Frankreich (60 Millionen) sowie in Kleinwasserkraftwerke in der Schweiz (24 Millionen).