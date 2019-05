«Heute sagt kein Experte mehr, dass das nicht möglich sei»

Hangar 89 – so lautet die unspektakuläre Adresse des Hauptsitzes von Easyjet am 60 km nördlich von London gelegenen Flughafen Luton. Der Hauptsitz ist allerdings nicht zu übersehen. Ein langgezogener, orange gestrichener Flugzeughangar beherbergt nicht nur die Fluggeräte, sondern auch die Büros einer der grössten Fluggesellschaften Europas. Zum Interview empfängt CEO Johan Lundgren in einer kleinen, fensterlosen Kabine. Ein Chefbüro gibt es nicht. Lundgren hat seinen Arbeitsplatz inmitten seiner Angestellten.