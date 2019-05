Lohntransparenz schafft Fairness, macht aber unglücklich

Dieses Beispiel ist zwar fiktiv, aber realistisch. Es zeigt, was passieren kann, wenn plötzlich Lohntransparenz hergestellt wird. In der Schweiz darf man nämlich über alles reden. Über Sport, Politik, Religion. Sogar über Sex. Aber nicht über den Lohn.

Das hat Folgen, zum Beispiel für die Lohnverhandlung. Wäre diese ein Spiel, so wäre das Lohntabu eine Einladung zum Schummeln. Die Firma kennt alle Löhne, ich aber nur meinen eigenen. Wenn ich aber nicht weiss, was der andere verdient, was kann ich dann verlangen? Die Unternehmer sitzen hier am längeren Hebel. Es überrascht nicht, dass sich die Organisationen der Arbeitgeber gegen den Ausgleich dieser Informationsasymmetrie vernehmen lassen.

Arbeitnehmervertreter wiederum verlangen, dass die Karten auf den Tisch gelegt werden. Lohntransparenz gilt hier als Gebot der Stunde. Aber hängen Lohngerechtigkeit und Arbeitszufriedenheit tatsächlich von der Offenlegung der Löhne ab? Dass Unternehmer und Gewerkschafter hier unterschiedlichen Theorien anhängen, ist klar. Doch auch in der Praxis gehen die Erfahrungen auseinander.

Zwar finden sich in den weniger kritischen Medien zahlreiche euphorische Berichte über Firmen, in denen sich nach Offenlegung der Saläre die Produktivität, das Betriebsklima und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessert hätten. Viele dieser Berichte stammen ausserdem von wagemutigen Start-ups aus dem IT- und Technologie-Sektor. Doch was sich dort als Burner erweist, kann anderswo zu überhitzten Gemütern führen.

Leider kennt auch die Forschung keine klare Antwort, denn die wissenschaftlichen Publikationen zu dieser Frage scheinen eher die Grundhaltung der jeweiligen Forschungscommunity wiederzugeben als die Ergebnisse rigoroser Studien. Die Vergütungsforscherin Elena Belogolovsky sagt, dass sich unterbezahlt fühlt, wer den Lohn des anderen nicht kennt.