Manager, habt Mut zur eigenen Meinung!

Volvo garantiert auch Schweizer Mitarbeitern sechs Monate Elternzeit

Das gesellschaftspolitische Tagesgeschehen wie Fragen zur Zuwanderung oder zur Familienpolitik bleiben für die Chefs tabu. In vielen PR-Abteilungen dürfte noch die Erfahrung des Weissbuchs von 1995 in den Knochen stecken. Das 80-seitige Papier, verfasst von Wirtschaftsführern wie dem damaligen ABB-Co-Präsidenten David de Pury oder Banker Josef Ackermann, schlug Änderungen in zahlreichen Lebensbereichen vor, etwa der Sozial- und der Bildungspolitik. Die Kritik am Werk war heftig. Der «Blick» bezeichnete die Verfasser als «Sozialabbau-Millionäre». Dass kontroverse Vorschläge eine intensive Debatte auslösen, wurde völlig unterschätzt. Seither gilt die Regel: bloss nicht mit akzentuierten Meinungen bei Kunden und Mitarbeitern anecken.

In den letzten 25 Jahren ist aber viel passiert. Die Schweizer Wirtschaft ist viel globaler aufgestellt als damals. Schweizer Firmen agieren in einem weltweiten Wettbewerb. Sie importieren daher auch Errungenschaften aus anderen Ländern, die in der Schweiz nur schwerlich Fuss fassen könnten.

Der Pflegeurlaub für schwer kranke Angehörige wird durch ausländische Grosskonzerne in die Schweiz gebracht, lange bevor sich die Politik zu einer nationalen Regelung durchringt. Zäh ist auch die politische Diskussion um einen Vaterschaftsurlaub. Eine einfache Lösung gibt es hingegen für Schweizer Mitarbeiter des schwedischen Autobauers Volvo. Er garantiert allen Angestellten eine Elternzeit von sechs Monaten.

«Die Demokratie lebt von der öffentlichen Debatte.»

Auch stammen heute viele Manager hochrangiger Unternehmen aus dem Ausland. Sie könnten mit ihrem Blick auf die Schweiz viel zur Diskussion beitragen. Doch glauben gerade sie oft, dass sie sich nicht in schweizerische Angelegenheiten einmischen dürfen.

Aber die Demokratie lebt von der öffentlichen Debatte. Und dafür braucht es einen regen Austausch – gerade auch mit einflussreichen Unternehmern und Managern. Sie müssen sich ihre Meinung ohnehin bilden, also können sie auch öffentlich dazu stehen. Damit ecken sie vielleicht an, können aber Profil gewinnen.