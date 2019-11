Manor steigt in den Internet-Handel für Esswaren ein

Manor hat bei den Lebensmitteln den Einstieg in den Online-Handel verschlafen. Doch nun will die Warenhauskette gegenüber Coop und Migros aufholen. Aus diesem Grund lanciert Manor heute eine Partnerschaft mit Farmy, einer Online-Handelsplattform für regionale Frischeprodukte. Manor bietet ab sofort auf Farmy.ch 130 Produkte der eigenen Biomarke schweizweit an. Dazu gehören in erster Linie Waren wie Mehl, Honig und ­Olivenöl.