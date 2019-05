Modekette reagiert mit Kleider-Abo auf Betrüger

Statt allgemeiner Aufregung gab es nur Schulterzucken. Die US-amerikanische Modekette Dressbarn mit ihren mehr als 600 Geschäften stellt nach fast 60 ­Jahren den Betrieb ein. Vor ein bis zwei Jahrzehnten hätte dies noch zu einem grösseren Bericht in den TV-Nachrichten geführt. Doch die Pressemeldung stiess auf ­wenig Beachtung. 600 Läden, 60 Jahre – was ist das schon in einer Branche, in der jede Woche irgendwer für immer seine Pforten schliesst?